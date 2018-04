Vôlei: Ricardo/Emanuel fora da final A dupla brasileira Ricardo/Emanuel - medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas - ficou de fora da final da etapa carioca do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, que está sendo disputada na praia de Copacabana. Os brasileiros, favoritos ao título, perderam para a dupla alemã formada por Dieckmann/Reckermann por 2 sets 1, de virada. As parciais foram de 15/21, 21/17 e 15/13. Na final, os alemães vão enfrentar os suiços Heuscher/Kobel, que passaram sem problemas pelos seus compatriotas Heyer/Egger por 2 sets a 0. As parciais foram de 21/17 e 21/16. A final masculina está marcada para às 10 horas deste domingo. Ainda na tarde deste sábado, acontece a final feminina. Em quadra, duas duplas brasileiras: Adriana Behar/Shelda contra Sandra/Ana Paula.