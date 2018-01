Vôlei: rodada vai definir cruzamentos A fase de classificação da Salonpas Cup termina nesta quinta-feira com três jogos, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (entrada franca). A rodada define a classificação dos times e o cruzamento nas semifinais, marcadas para sexta. Partidas desta quinta: Havana Club (Cuba) x All Star (Bélgica), às 16 horas; Finasa/Osasco x Proyecto Nacional (República Dominicana), às 18 horas; Rexona-Ades x Minas Tênis, às 20 horas. O BandSport mostra os dois primeiros jogos ao vivo.