Vôlei: São Caetano empata playoff decisivo O Açúcar União/São Caetano conseguiu empatar o playoff decisivo do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei por 1 a 1 e adiar a decisão do título da temporada de 2003 para o terceiro jogo da série melhor-de-três, sábado, às 18 horas, no Ginásio José Liberatti, em Osasco. Nesta quarta-feira, o São Caetano arrancou uma vitória consistente, por 3 sets a 0 (25/17, 25/22 e 27/25), na casa do adversário. O BCN havia vencido o primeiro jogo, no domingo, por 3 sets a 2. São Caetano tem um único título de campeão paulista na história da equipe, ganho em 1975. Desde novembro de 2001, a equipe - originária do Programa Esportivo Comunitário desenvolvido pela Prefeitura de São Caetano do Sul - obteve o patrocínio do Açúcar União, em uma parceria negociada pelo empresário da área de marketing esportivo, José Carlos Brunoro. O técnico William Carvalho veio "no pacote" do patrocínio e passou a dirigir o time, dando continuidade a um excelente trabalho feito por Hairton Cabral de Oliveira. Patrícia Cocco, a capitã da equipe de São Caetano, uma das jogadoras fundamentais na reação de sua equipe, disse que o jogo desta quarta não foi fácil, apesar dos 3 sets a 0, e o campeonato vai ser decidido "na loteria", como definiu o terceiro e último confronto do playoff. "Está 1 a 1 e as chances são de 50% para cada lado. A equipe que estiver em um dia melhor leva o título", afirmou. O técnico William Carvalho - que não conta com Walewska, na seleção brasileira - entende que essa é uma das decisões mais equilibradas dos últimos anos. "Desde a semifinal, quando perdemos a primeira do playoff para o Pinheiros e acabamos vencendo a série. Nesse jogo, minhas meninas foram maravilhosas, mas já esqueci tudo o que houve e estou pensando no sábado." Para o BCN, uma vitória significa o terceiro título consecutivo e o quinto da história. Campeão em 1994, 1996, 2001 e 2002, tem um time reserva nesse Paulista, com a maioria das titulares e o próprio técnico José Roberto Guimarães, disputando a Copa do Mundo do Japão. "Não tivemos a mesma atitude do primeiro jogo. Eu vinha falando que não havíamos ganho nada ainda, mas essas jovens jogadoras acham que sabem tudo. Desfocamos o objetivo. Nos preparamos mal. Faltou atitude. Depois da porrada se não colocarmos o pé no chão não vamos ganhar", ressaltou o assistente técnico Paulo Coco, no comando do BCN.