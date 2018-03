Vôlei: seleção alemã chega desfalcada A seleção alemã realizou nesta quinta-feira o primeiro treino em São Paulo para os dois confrontos com o Brasil, válidos pela Liga Mundial de Vôlei. O time chega desfalcado de um dos seus melhores jogadores: o meio-de-rede Stefan Hübner, que machucou o joelho direito, na quarta-feira, no último treino antes da viagem para o Brasil. As partidas serão disputadas nos próximos sábado e domingo (24 e 25.05), a partir das 10 horas, no ginásio do Ibirapuera. A TV Globo transmite ao vivo. Embora admita que sem Hübner a Alemanha perderá muito, o técnico Stelian Moculescu está tranqüilo. "A seleção brasileira é a favorita, mas estamos calmos e conscientes de que podemos fazer um bom espetáculo para os torcedores brasileiros. A ausência de Hübner certamente dificultará o nosso trabalho", diz. Bem dispostos, os jogadores da seleção alemã chegaram às 5h em São Paulo e às 10h já estavam treinando no ginásio do Ibirapuera. Embora a lesão de Huebner não seja grave o técnico preferiu preservá-lo. ?Preferi não arriscar em trazê-lo. Ele ficará cerca de duas semanas parado para se recuperar. Em Portugal ele já estará em quadra?, garantiu o técnico. A ausência do experiente jogador naturalmente deixou a equipe receosa. Mas, a tempo conseguiu substituí-lo antes de embarcar por Eugen Baunnowski, que treinou normalmente na parte da tarde. ?Sei que time ficará mais fraco, mas ainda assim seremos fortes. Vamos forçar o erro dos brasileiros até desconcentrá-los?, disse o técnico. ?A Seleção Brasileira é a favorita mas estamos tranqüilos e temos consciência de que podemos dar um bom espetáculo para a torcida e mostrar que os alemães também sabem jogar vôlei?, disse o treinador. Sobre ter de enfrentar o Brasil logo na primeira partida o técnico disse que não teve escolha. ?A gente não escolhe o time né? O técnico Bernardo Rezende, por sua vez, admite que seu time vai enfrentar um adversário ?complicado?. Segundo ele, os jogadores brasileiros enfrentam a falta de ritmo, enquanto que a Alemanha iniciou seus treinamentos já há algum tempo e chega para este jogo com um nível melhor, segundo avaliação do treinador. O técnico afirmou que a equipe titular na Liga será formada majoritariamente por jogadores que no ano passado, conquistaram o Mundial na Argentina. Os ingressos estão sendo vendidos a partir desta sexta-feira, das 10h às 18h: arquibancada a R$ 16 e cadeira a R$ 24 (estudante paga meia).