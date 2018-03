Vôlei: seleção busca título na Liga A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei inicia nesta terça-feira a última etapa da busca pelo título da temporada na Liga Mundial. A fase final da disputa será realizada em Madri, na Espanha, até domingo. Os brasileiros, que estão no Grupo F ao lado de Bulgária, Rússia e Itália, estréiam amanhã (ao vivo, pelo SporTV, 12h de Brasília) contra a Bulgária, em jogo marcado para o Palácio Vistalegre, em Madri. ?Além dos confrontos contra Itália e Rússia, adversários que conhecemos bem, engana-se quem acha que vamos ter uma estréia fácil, pois a Bulgária não é uma equipe fraca?, disse o ponta Giovane. ?Caímos em uma chave muito difícil, muito equilibrada, mas não podemos escolher adversários.? Na quarta-feira, o Brasil joga no mesmo local contra a Seleção da Rússia e na quinta-feira contra a Itália. O Grupo E terá Espanha, Sérvia e Montenegro, atual campeã olímpica, República Checa e Grécia. Na opinião de Giovane, um dos mais experientes jogadores do grupo, o Brasil precisa errar menos para chegar às semifinais ? que serão disputadas no dia 12, sábado entre os dois primeiros colocados de cada grupo. ?Erramos tudo o que podíamos errar na primeira fase. O time fez boas partidas alternando momentos não tão bons, mas agora começa outro campeonato.? Giovane não está pessimista apesar das dificuldades que o grupo certamente terá pela frente: ?Agora é ficar entre as duas equipes que passarão às semifinais para depois se falar em uma final. Vamos pensar um jogo de cada vez, primeiro vamos lutar para vencer a Bulgária, depois vamos esquentar a cabeça com russos e italianos.?