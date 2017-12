Vôlei: seleção de novos vence outro amistoso na Alemanha A seleção brasileira masculina de novos de vôlei ainda não perdeu um set com o técnico Bernardo Rezende na excursão que faz à Europa. Neste domingo, fez 4 a 0 sobre a seleção principal da Alemanha, em Düren (25/23, 25/20, 25/16 e 25/20). Nesta segunda-feira, haverá o quinto amistoso, desta vez em Frankfurt. ?Eles me perguntaram se eu queria disputar mais um set caso um dos times fizesse 3 a 0. Temi que fosse para eles. Os alemães têm uma equipe muito forte fisicamente. Mas foi nossa melhor partida nesta excursão. Nosso time foi mais consistente?, disse Bernardinho, que repetiu a escalação da primeira partida contra a Espanha, na última quarta. O técnico elogiou o time e destacou o ponta Thiago Alves, 19 anos. O treinador está utilizando os amistosos na Europa para conhecer os jovens jogadores e definir a convocação para a disputa da Liga Mundial, que começará em julho. No final do ano, haverá o Mundial, no Japão.