Vôlei: Seleção enfrenta Cuba nas semi A Seleção brasileira masculina de vôlei faz neste sábado, às 14 horas, a semifinal da Copa América, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, contra Cuba. A definição do adversário aconteceu nesta sexta-feira, quando os cubanos venceram o Canadá por 3 sets a 0 (25/23, 25/17 e 25/22) e a Argentina venceu a Venezuela por 3 sets a 1 (25/23, 20/25, 25/22 e 25/23), com os argentinos garantindo a outra vaga do Grupo A. A outra semifinal é entre Argentina e Estados Unidos, também neste sábado. Os vencedores decidem o título no domingo.