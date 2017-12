Vôlei: seleção feminina perde na estréia A seleção brasileira feminina de vôlei perdeu para a China por 3 sets a 1, de virada, em sua estréia na Copa do Mundo do Japão. A partida, realizada na madrugada deste sábado na cidade de Kagoshima, teve as parciais de 15-25, 25-18, 25-19 e 25-16. Na manhã deste domingo (7 horas, de Brasília) a equipe brasileira enfrenta a Turquia na segunda rodada. Os três primeiros colocados na Copa do Mundo se classificam para as Olimpíadas de Atenas. A chinesa Zhao, de 1,96m, foi a maior pontuadora da partida, com 19 pontos. Virna foi quem mais marcou para o Brasil: 16. A equipe brasileira começou muito bem a partida, dando a impressão de que poderia fazer frente ao time chinês - um dos principais candidatos ao título. O time, do técnico Zé Roberto Guimarães, chegou a estar com 20/06 no placar. Fechou a primeira série com fáceis 25/14. Mas depois parou. ?O Brasil fez um bom primeiro set, mas não conseguiu obter a mesma performance nos fundamentos nos sets seguintes. Em contrapartida, a China se estruturou e saiu de uma situação difícil, melhorando saque, defesa, ataque e, inclusive, contra-ataque pelas pontas. O resultado foi a evolução com grande volume de jogo?, explicou Zé Roberto. ?A partir do segundo set, as chinesas marcaram as jogadas e passamos a errar muito no ataque, o que não vinha acontecendo. O nosso saque, que vinha funcionando, também não entrou. E deixar a China jogar com o passe na mão fica muito difícil para qualquer time do mundo?, justificou a levantadora Fernanda Venturini. Para Virna o maior problema do Brasil foi a ansiedade. ?A equipe estava muito ansiosa e muito precipitada no ataque, fundamento que normalmente é sempre positivo. Infelizmente, hoje não foi. Além disso, o saque não saiu. Quando a China conseguiu apresentar o volume de defesa que era esperado e as bolas começaram a não cair, o nosso time ficou irritado. E contra a China, mais do que tudo, é preciso ter paciência?, ensinou. A equipe brasileira jogou com Fernanda, Bia, Virna, Érika, Walewska e Valeskinha. Líbero: Arlene. Entaram: Fofão, Raquel, Sassá e Fabiana. Técnico: José Roberto Guimarães. Veja os resultados da primeira rodada: Grupo A - Tóquio Coréia do Sul 2 x 3 Estados Unidos 3: (21-25, 19-25, 25-21, 25-22 e 13-15) Itália 3 x 0 Egito 0: (25-13, 25-11 e 25-13) Argentina 0 x 3 Japão (16-25, 20-25 e 23-25) Grupo B - Kagoshima República Dominicana 1 x 3 Cuba (15-25, 17-25, 25-22 e 19-25) Brasil 1 x 3 China (25-14, 18-25, 19-25 e 16-25) Turquia 2 x 3 Polônia (28-26, 25-27, 25-20, 11-25 e 12-15)