Vôlei: Seleção feminina viaja ao Japão A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei embarca nesta quinta-feira para Tóquio, onde estréia no dia 24 no Grand Prix da Ásia, contra a Coréia do Sul. O time do técnico José Roberto Guimarães chega com moral após conquistar os dois primeiros torneios da temporada, na Europa. "A equipe sul-coreana é a única que ainda não vimos jogar. Temos uma base, porque joga como Japão e China - com velocidade e técnica apuradas. O problema é que não sei quais as atletas que estão jogando", avalia Zé Roberto. O time embarca com 13 jogadoras. A levantadora Danielle Lins foi cortada na terça-feira.