Vôlei: seleção juvenil perde na final A Rússia venceu o Brasil por 3 sets a 2 (17/25, 25/22, 17/25, 25/23 e 15/11) e ficou com o título do Mundial Juvenil Masculino de Vôlei, disputado na Argélia. Pelo bronze, a Itália bateu a Argentina por 3 a 1 (25/21, 23/25, 25/23 e 25/17). ?Usei o bloqueio para parar o ataque do Brasil. E disse ao time para ficar surdo aos gritos da torcida brasileira?, contou o técnico Vladimir Kondra.