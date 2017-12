Vôlei: seleção masculina viaja para Itália A equipe comandada por Bernardinho viaja neste domingo para a Itália, onde fará a primeira etapa da aclimatação para a Copa do Mundo do Japão, de 16 a 30 deste mês. O técnico, com Giovane, André Heller, Henrique, André Nascimento, Anderson, Escadinha e Ricardinho embarcam para a cidade italiana de Santa Croce, onde se juntam a Nalbert, Rodrigão, Maurício, Gustavo, Dante e Giba, que disputam o campeonato local. No dia 9 o técnico faz o último corte na equipe que viajará para o Japão. O primeiro jogo do Brasil será dia 16, contra a Coréia.