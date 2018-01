Vôlei: Sérvia e Montenegro na final da Liga Depois de uma surpreendente e emocionante reação, a seleção da Sérvia e Montenegro venceu a Polônia por três sets a dois, de virada, neste sábado em Belgrado, e vai disputar a final da Liga Mundial de vôlei masculino contra o Brasil. As parciais foram de 24/26, 19/25, 25/23, 25/20 e 15/8. A decisão do título está programada para este domingo em Belgrado, às 14 horas (de Brasília). Na preliminar, às 11 horas, Cuba e Polônia disputarão o terceiro lugar. A Polônia começou o jogo dando a impressão de que se classificaria facilmente para a final. Seuversário errava muito, principalmente na finalização. Houve alguma dificuldade na definição do primeiro set - 26 a 24 - mas o segundo foi mais tranqüilo: 25 a 19. A equipe polonesa manteve durante bom tempo cinco pontos de vantagem no terceiro set. Mas a partir daí começou a reação da Sérvia e Montenegro, graças, principalmente, à brilhante atuação de Miljnkovic. Seus saques foram decisivos na virada por 25 a 23. No quarto set o time da casa consolidou a reação: 25 a 20. E no terceiro set, com o apoio da torcida, liquidou a Polônia: 15 a 8.