Vôlei: Superliga tem clássico em Osasco Após 10 rodadas, Finasa/Osasco e MRV/Minas, os dois únicos times invictos da Superliga Feminina de Vôlei, entram em quadra amanhã, no confronto que definirá o líder da primeira fase. O jogo será em Osasco, às 15h30. "Será um jogo muito difícil, porque o ataque do Minas é muito forte", disse José Roberto Guimarães, técnico do Osasco. Para tentar neutralizar o ataque adversário, que conta com a ponta Virna, a líbero Arlene e a norte-americana Kebba Phipps, ponteira da seleção dos Estados Unidos, Zé Roberto trabalhou bastante o sistema defensivo. "O nosso time é mais baixo que o Minas, mas temos a vantagem de ser uma equipe veloz no contra-ataque." Três jogos completam a rodada. Pinheiros/Blue Life e Sesi Esporte se enfrentam às 17h, em São Paulo. No mesmo horário, o Brasil Telecom/Força Olímpica pega o Ecus/Suzano, em Brasília. E às 18h, jogam Rexona/Ades e Açúcar União São Caetano, em Curitiba. Jogos da Superliga Masculina: Telemig Celular/Minas e Unisul, às 16h, em Belo Horizonte; UCS/Colombo e Intelbras/São José, às 20h, em Caxias do Sul; Bento/Union Pack e Shopping ABC/Santo André, em Bento Gonçalves, às 20h30.