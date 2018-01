Vôlei: Superliga terá 4 jogos Quatro jogos encerram nesta quinta-feira a terceira rodada da segunda fase classificatória da Superliga Masculina de Vôlei da temporada 2002/03. No ginásio Palestra Itália, em São Paulo, o Palmeiras/Guarulhos recebe o Banespa, a partir das 20h. Na última rodada, o Banespa foi derrotado pelo Wizard/Suzano por 3 sets a 2. Já na primeira rodada do returno, o time de Mauro Grasso venceu o Santo André por 3 a 0. A equipe é a terceira colocada na classificação geral. Enquanto isso, o Palmeiras/Guarulhos, sexto colocado, vem de duas derrotas: 3 sets a 1, para a Unisul (SC), e 3 a 0, para a Intelbras/São José (SC). Atual vice-líder da competição, o Wizard/Suzano enfrenta o Bento Gonçalves (RS), no ginásio Municipal de Bento Gonçalves, às 20h30. A equipe gaúcha, do técnico Jorge Schmidt, é a oitava colocada e na última rodada venceu a UCS (RS), por 3 a 0. O Wizard/Suzano está empolgado pelas duas vitórias nesta segunda fase classificatória da Superliga: uma diante o Lupo/Náutico (3 sets a 0) e outra sobre o Banespa/Mastercard (3 a 2). Em Canoas, a Ulbra recebe o Santo André, às 19h30. Depois de folgar na segunda rodada, os gaúchos buscam melhorar a quinta colocação na classificação geral. Na estréia do returno, a Ulbra derrotou a UCS por 3 a 1. Já a equipe paulista é a nona colocada e na última rodada venceu o Lupo/Náutico(3 sets a 0). Na estréia do returno foi derrotada pelo Banespa por 3 a 0. Na última partida da rodada, a gaúcha UCS, 11ª colocada, ainda busca a primeira vitória na Superliga e terá pela frente a Intelbras/São José (SC), que está em 10º lugar, a partir das 20h30, no Poliesportivo de Caxias do Sul. Os catarinenses estão empolgados pelas vitórias sobre o tricampeão Telemig Celular/Minas (MG) e diante o Palmeiras/Guarulhos.