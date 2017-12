Vôlei: Suzano e Banespa estréiam Duas das equipes mais importantes do vôlei brasileiro estréiam neste sábado no Campeonato Paulista Masculino de Vôlei: Ulbra/São Paulo/Ferraz - o ex-time de Suzano - e Mastercard/Banespa. Apesar de toda a tradição, os técnicos dos times garantem que a temporada não será das mais fáceis. Após 14 anos o time de Suzano foi desmanchado. O técnico Ricardo Navajas se desdobrou e conseguiu levar o que restou do grupo para Ferraz de Vasconcelos. "Começamos a treinar com 40 dias de atraso em relação aos outros times. Apesar de termos recursos, quando formos contratar o mercado já não tinha mais jogadores", diz Navajas. "Apesar disso está tudo bem, tudo em ordem." O treinador diz que a equipe segue atrás de um ponteiro e um meio-de-rede. "Contratamos o Bidegain, da Argentina, e estamos atrás desses outros reforços", declara. A equipe tem como destaques os levantadores Raphinha e Rodriguinho e o oposto Leo. "Não temos grandes estrelas. Demoramos muito para tomarmos as decisões das contratações." A Ulbra está se entrosando e também está disputando o Campeonato Gaúcho. "Temos três vitórias e uma derrota no primeiro turno. Para o Paulista, a expectativa é apenas nos classificarmos bem na primeira fase. Depois pensaremos no resto. Não conheço nenhuma equipe, não vi ninguém jogar, porque estávamos há 45 dias em Porto Alegre", resume Navajas. A equipe enfrenta a Tamoyo/São Caetano às 11h. Já o Banespa vai a Santo André e às 17h30 enfrenta o Shopping ABC/Aramaçan. O técnico do Banespa, Mauro Grasso, diz que recomeça um trabalho com uma equipe "ainda menos experiente do que a da temporada passada". Além de Nalbert, que foi para o vôlei de praia, o time perdeu outros cinco jogadores importantes, como o levantador Vinhedo, que foi para a Unisul, e o ponta Felipe, que está em Campinas. "De jogadores adultos contratamos o Talmo (levantador) e o Leandrão (atacante). A base da equipe é toda de jogadores do juvenil e infanto. No ano passado ainda contávamos com a liderança no Nalbert", analisa Mauro. "Vou ter de contar com a força de vontade deles para esta temporada." Neste sábado acontecerão outros dois jogos: às 17 horas, Wizard/Campinas x Adep/Mogi; às 18 horas, Unisul/Barueri x Lupo/Náutico/Araraquara.