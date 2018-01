Vôlei: Suzano e Guaru abrem rodada O Wizard/Suzano recebe o Palmeiras/Guaru no Ginásio Paulo Portela, às 20h, em partida isolada que abre a quinta rodada do returno da Superliga Nacional masculina de vôlei. A competição é liderada pela Unisul, que tem 24 pontos em 13 jogos ? a mesma soma do vice-líder Banespa/Mastercard. Só que a equipe do Sul venceu 11 jogos, enquanto a paulista obteve 10 vitórias (cada vitória vale 2 pontos; a derrota, 1 ponto). Quinta-feira, Telemig Celular/Minas e Shopping ABC/S. André jogam a partir das 19h30, em Belo Horizonte. Às 20h jogarão Banespa/Mastercard e UCS, em Suzano, e Intelbras/S. José e Ulbra, em São José dos Campos. Unisul e Bento Gonçalves se enfrentam às 20h30 em Florianópolis.