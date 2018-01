Vôlei: Suzano passa por Bento Gonçalves A Wizard/Suzano foi até Bento Gonçalves hoje e derrotou o Bento Gonçalves por 3 sets a 1 (25/22, 23/25, 26/24 e 26/24), pela Superliga Masculina de Vôlei. O destaque foi o líbero Paulinho, de Suzano. Na fase classificatória, Suzano havia perdido para o Bento. A reação paulista foi explicada pelo técnico Ricardo Navajas: "O time jogou com o coração e entrou com mais humildade." A Superliga, Masculina e Feminina, volta com jogos na quarta-feira.