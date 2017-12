Vôlei: Suzano perde para o Minas O Wizard/Suzano foi derrotado pelo Telemig Celular/Minas por 3 sets a 1, na noite desta quinta-feira pela oitava rodada da segunda fase da Superliga Masculina de Vôlei. A partida, realizada no Ginásio JK, em Belo Horizonte, teve as parciais de 25/20, 22/25, 25/18 e 25/23. "Jogamos bem, mas erramos em momentos decisivos a nossa recepção tomando até alguns pontos diretos. Mas foi um jogo equilibrado. Um outro fator é que a arbitragem não foi legal. Existe muita pressão nesta reta final. A rivalidade contra a gente também é enorme", afirmou o técnico Ricardo Navajas. O Suzano volta de Belo Horizonte nesta sexta-feira, mas só retorna aos treinos na quarta-feira de cinzas. A Ulbra/São Paulo derrotou a Unisul por 3x1, com parciais de 25/23, 21/25, 34/32 e 25/20. Outra vez, Milincovic (Unisul) foi o maior pontuador, com 29 pontos. Jogando em casa, em Caxias do Sul, a UCS/Colombo perdeu para o Shopping Jaraguá/Náutico por 3 sets a 1. As parciais foram de 18/25, 25/13 , 30/28 e 25/17.