Vôlei: técnico da seleção chama 4 O técnico da seleção brasileira feminina de vôlei, Marco Aurélio Motta, convocou nesta quinta-feira, as primeiras quatro jogadoras que irão disputar o Montreux Volley Masters, de 03 a 08 de agosto, na Suíça e o Grand Prix, de 11 de julho a 10 de agosto, na Ásia. Luciana Nascimento, Marcelle, Renata Colombo e Kátia Rodrigues começam, no próximo dia 30, os treinamentos visando as competições, que serão os primeiros compromissos do time na temporada. "Vamos trabalhar primeiro com essas quatro jogadoras, já que elas não estão mais disputando a Superliga. A segunda convocação será feita depois das semifinais, quando mais dois times serão eliminados", explicou Marco Aurélio.