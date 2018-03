Vôlei: técnico define equipe para Masters O técnico Marco Aurélio Motta anunciou nesta sexta-feira a relação das jogadoras que vão integrar a seleção brasileira feminina de vôlei, que entre 3 e 8 de junho, vai disputar a Montreux Volley Masters, na Suíça. Das 15 jogadoras que estavam treinando no Rio de Janeiro, 12 viajam: Marcelle, Fabíola, Karin, Valeskinha, Fabiana, Virna, Paula, Raquel, Sheilla, Renata, Sassá e Fabi. Kátia, Daniela e Luciana ficam de fora da primeira competição do time brasileiro na temporada. Antes da estréia na Montreux Volley Masters, o time brasileiro faz uma série de três amistosos contra a Holanda, nos próximos dias 29, 30 e 31, na casa das adversárias. Em seguida, a equipe segue viagem para a Suíça. O embarque do grupo para a Holanda está previsto para a próxima terça-feira. O time que disputará o Grand Prix, na Itália, no entanto, só será decidido na volta da equipe ao Brasil.