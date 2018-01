Vôlei tem Fabiana e três convidadas A volta da meio-de-rede Fabiana, recuperada de uma fratura no pé, é a única novidade na lista do técnico Zé Roberto Guimarães para a seleção de vôlei do Torneio Classificatório ao Mundial, de 22 a 28, em Cabo Frio. Ainda convidou três jovens para os treinos: a levantadora Fernandinha, a líbero Michele e a meio-de-rede Thaísa.