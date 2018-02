Vôlei terá Maurício entre os titulares O levantador Maurício, que em um ano e oito meses foi titular da seleção brasileira apenas duas vezes, na Copa do Mundo do Japão, em novembro, estará entre os seis que iniciam a partida contra Portugal, neste sábado, pela terceira rodada do Grupo A da Liga Mundial, às 10 horas, no Ginásio Guanandizão, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Maurício, de 36 anos e 1,84 m, confessa que gostaria de assumir a posição nessa temporada que marca sua despedida da seleção, após a Olimpíada de Atenas, em agosto. "Posso estar um pouco sem ritmo, mas quero jogar bem e colocar dúvidas na cabeça do técnico", disse Maurício. O time base terá Maurício, André ou Henrique, Rodrigo, Dante, Giovane e André Nascimento, mais o líbero Escadinha. "Estou contente por fazer parte do grupo, meu objetivo é permanecer e ser bicampeão olímpico", completou o levantador que, juntamente com o atacante Giovane, pertence ao grupo que conquistou a medalha de ouro nos Jogos de Barcelona, em 1992. Ricardinho não estará relacionado entre os 12 dentro do sistema de rodízio (o segundo levantador será Marcelinho), implantado pelo técnico, que também terá de fazer escolhas entre os meio-de-redes e ponteiros, não como titulares, mas quando definir o grupo de 12 atletas que vai à Atenas. Bernardinho trabalha com 15 jogadores e quer ir à final da Liga com esse grupo. Fará os cortes "o mais em cima da hora possível" em relação aos inscritos na Olimpíada. "Entre os ponteiros temos a questão do Nalbert (operado do ombro, em recuperação) que melhora a cada dia, mas ainda tem uma estrada longa a percorrer." Giba, com tendinite no joelho direito, pode voltar em Belo Horizonte, contra a Grécia, no próximo fim de semana. A disputa mais acirrada deve ser no meio-de-rede. Gustavo, de 28 anos e 2,03 m, que disputa as três vagas com André Heller, Rodrigão e Henrique, está habituado ao rodízio. "A cada fim de semana aguardamos a decisão. Todos querem jogar e o revezamento dá a chance." Gustavo, o meio-de-rede mais consistente da seleção, não se considera dono de uma das vagas, embora tenha sido o melhor bloqueador das Ligas Mundiais de 2001 e 2002. Mas conhece o segredo para ganhar a confiança do técnico. "É treinar duro, jogar bem e deixar ele com um problema para resolver." Gustavo, que teve um crise de soluço que durou dois dias, não está relacionado para o jogo. Bernardinho explica que os quatro meios, jogadores com características diferentes, "mostraram capacidade nos últimos três anos. E vai continuar com o revezamento. Rodrigão, que não foi relacionado contra a Espanha, fica entre os 12 contra Portugal. Alerta - Os portugueses, que venceram apenas um dos quatro jogos que disputaram na Liga (contra a Espanha), entram em quadra sem responsabilidade, mas exigem cuidado. "É um time que tem crescido. Por pouco não se classifica para a Olimpíada em uma decisão duríssima contra a Polônia", afirma Bernardinho, dizendo que "não significa nada" o fato de o Brasil ter ganho os quatro jogos que disputou (Grécia e Espanha) e liderar o Grupo A. O cubano Juan Diaz, que comandou a seleção de Cuba entre 1994 e 2000, dirige Portugal desde abril de 2001. "Tirou a equipe do nada para o oitavo lugar no Mundial", afirmou o brasileiro Marco Aurélio, de 32 anos, levantador de Portugal, desde que conseguiu a dupla nacionalidade, há três anos. João José, melhor bloqueador do Mundial, observa que é o terceiro ano que enfrenta o Brasil na Liga. "No primeiro, jogamos muito mal. Em 2003 ganhamos dois sets em quatro jogos. Este ano, vamos tentar bater mais um pouco. Mas não tem comparação, o Brasil é muito superior." O objetivo de Portugal, segundo Juan Diaz, é que a Liga ajude na preparação de Portugal para setembro, quando jogará a segunda fase da classificação à Copa Européia, em 2005. Resultados - Grupo A, Grécia 3 x 1 Espanha; Grupo B, Polônia 3 x 0 Japão, Bulgária 3 x 0 França; Grupo C, Sérvia e Montenegro 3 x 1 Cuba, Itália 3 x 1 China.