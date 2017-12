Vôlei terá os últimos Pré-Olímpicos Foram definidos hoje os últimos Pré-Olímpicos para as Seleções Masculinas de Vôlei. Na Espanha, será de 28 a 30 de março, com Espanha, Holanda, Cuba e Camarões. Em Portugal, a disputa terá Portugal, Polônia, Venezuela e Cazaquistão, de 22 a 23 de maio. Nesses dois, classificam-se apenas os vencedores. No Japão, de 22 a 30 de maio, garantirão vagas em Atenas o vencedor e o melhor time asiático. Disputarão vagas Japão, Coréia do Sul, China, Irã, Austrália, França, Argélia e Canadá.