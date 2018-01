Vôlei: título mundial é reverenciado A quinta estrelinha mundial no uniforme da seleção de futebol foi também o fato mais importante para o esporte brasileiro. As sete vitórias consecutivas da equipe dirigida por Felipão até a festa final em Yokohama mereceram menção do júri do Estado em primeiro lugar. Com larga vantagem sobre o título inédito conquistado pelo time de vôlei masculino. Mas o desempenho notável do grupo de rapazes comandados pelo técnico Bernardinho não passou em branco. A primeira medalha de ouro mundial, conquistada na Argentina, teve o reconhecimento como façanha histórica. Como momento incomparável. Leia mais no Estadão