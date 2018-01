Vôlei: todos contra o Finasa/Osasco O returno da Superliga Feminina de Vôlei começa quarta-feira e o adversário a ser batido na segunda etapa da fase de classificação é a Finasa/Osasco, de Fernanda Venturini, Mari, Érika, Paula, Valeskinha, Lígia e a líbero Verê, tendo como técnico José Roberto Guimarães. A equipe de Osasco, encerrou o turno com 9 vitórias e 18 pontos, como a única invicta. José Roberto Guimarães, técnico do Finasa/Osasco - "Estou feliz com o volume de jogo do time. É uma coisa que estamos investindo. Precisamos defender cada vez mais, principalmente contra times como o MRV/Minas, que tem um ataque muito forte. Sobre o resultado, é muito bom terminar a primeira fase da Superliga invicto, mas isso não significa nada. Vai começar tudo de novo e na quinta-feira teremos outro confronto difícil contra o Açúcar União São Caetano".