Vôlei: torcida rejeita novo uniforme Os leitores do Portal Estadao.com.br não concordaram com a mudança nas cores das camisas das seleções brasileiras masculina e feminina de vôlei. Enquete realizada de sexta-feira até hoje, mostrou que 83.85% dos torcedores querem que a CBV mantenha as cores do Brasil, enquanto apenas 16.15% entenderam que se deve inovar nos uniformes, com as mulheres de rosa e os homens de preto. O resultado coincide com a opinião do Banco do Brasil, patrocinador oficial da equipe, que também não aprovou as novas cores.