Vôlei traz cubanas a São Paulo O Havana Club, com cinco jogadoras da seleção de Cuba que foi medalha de bronze na Olimpíada de Atenas, disputará a Salonpas Cup, torneio internacional a ser realizado de 2 a 10 de outubro, no Ibirapuera, em São Paulo. As jogadoras da seleção cubana que vem a São Paulo são Carrillo, Ramírez, Calderón, Muñoz e Tellez. Seis equipes disputam este ano a competição: Havana Club (Cuba), USC-Munster (Alemanha) e Club de Regatas Lima (Peru), mais os brasileiros Finasa/Osasco, MRV/Minas e Rexona/Ades.