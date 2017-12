Vôlei: última chance do Suzano O time do Wizard/Suzano só tem mais uma chance para tentar a virada e seguir na briga pelo título do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino. Será nesta terça-feira, em Suzano, às 18h, com transmissão do SporTV. A equipe, do técnico Ricardo Navajas, começou a série melhor-de-três da fase final com derrota no sábado para a Ulbra/São Paulo por 3 sets a 0, com 25/22, 26/24 e 25/19, no ginásio do Morumbi. Foi uma partida nervosa, em que João Conceição, assistente-técnico de Navajas, acusou a arbitragem de favorecer a equipe gaúcha, sugerindo que a Federação Paulista já tinha escolhido a Ulbra como vencedora desta edição do Estadual. Quase no fim da partida, Murilo, do time de Suzano, afirmou que o atacante Bozko havia provocado os jogadores na rede. Marcelo Francowiak, técnico da Ulbra, preferiu aliviar: "É uma pena que eles estejam dizendo isso, mas não ouvi, não vou comentar." Sobre a partida, disse: "Foi um jogo nervoso e acho que o placar não refletiu a igualdade entre as duas equipes. É muito importante vencer em casa. O time soube suportar a pressão e, ao mesmo tempo, pressionar Suzano. Estou contente, mas com o pé no chão. Sabemos que o jogo lá vai ser duro." Nesta terça, a partida deve ser ainda mais tensa, já que a torcida de Suzano costuma lotar o Ginásio Paulo Portela. É nessa pressão dos torcedores que Murilo quer que o time arrume forças para reverter a situação e conquistar o nono título para a cidade. "Precisamos melhorar, porque erramos muito no sábado. Tivemos falhas demais no ataque, o que é um absurdo, porque é nossa principal arma. Deu tudo certo para a Ulbra, que jogou muito bem. Mas, em casa, vamos partir para cima e tentar levar a série para o terceiro jogo", declarou o capitão da equipe.