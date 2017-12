Vôlei: Unisul e Pinheiros estão na final Unisul/ Barueri e Telemig/Pinheiros disputarão a final do Estadual Masculino de Vôlei, em melhor-de-três, com início no sábado. As equipes garantiram vaga, nesta terça-feira, ao derrotarem Ulbra/Ferraz e Banespa/São Bernardo, respectivamente, fechando as semifinais, em melhor-de-três, por 2 a 1. Em Barueri, a Unisul venceu o Ulbra/Ferraz por 3 sets a 0 (25/23, 25/23 e 25/20). No ABC, o Pinheiros derrotou o Banespa: 3 sets a 1 (25/21, 25/21, 31/33 e 25/17).