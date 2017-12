Vôlei vence na estréia da Copa do Mundo A primeira rodada da Copa do Mundo de Vôlei já reforçou o favoritismo de quatro seleções masculinas na briga pelas três vagas para os Jogos Olímpicos de Atenas/2004: Brasil, Itália, Sérvia e Montenegro e França começaram com vitória por 3 sets a 0 na competição, que segue até dia 30. Outra potência mundial, a Rússia, é a grande ausência no Japão. Os brasileiros, líderes do ranking mundial, bateram a Coréia do Sul por 25/21, 25/19 e 25/17, em Nagano. O técnico Bernardo Rezende ficou satisfeito com o desempenho do grupo. "Estávamos ansiosos no começo. A Coréia do Sul imprimiu muita velocidade, mas nossa equipe deslanchou quando pegou o tempo certo de bloqueio." Anderson, que joga no Japão e é muito querido pelo público, foi eleito o melhor jogador da partida, com 14 pontos anotados. O oposto ganhou a vaga de titular, deixando André Nascimento no banco. Outro destaque foi Giovane, que começou a partida como titular e deixou Giba na reserva. Correndo por fora, os Estados Unidos fizeram uma boa apresentação e com o placar de 25/17, 25/17 e 25/17 sobre o Canadá, assumiram a liderança na primeira rodada da competição. Além de jogadores experientes como o levantador Lloy Ball, a equipe norte-americana conta com o técnico Doug Beal, um dos maiores de todos os tempos, que levou seu país ao ouro olímpico em Los Angeles/84, sobre os brasileiros, vice-campeões mundiais na época. Vice-líder do ranking da Federação Internacional, Sérvia e Montenegro está participando da Copa do Mundo como convidada, já que as duas vagas da Europa foram ocupadas por Itália, campeã, e França, vice. Com o atacante Miljkovic, o time bateu a China com 25/16, 25/16 e 26/24. Atuais vice-campeões europeus e bronze no Mundial/2002, os franceses também não tiveram dificuldades para passar pela Venezuela com 25/23, 25/21 e 25/21. Apontados por Bernardinho como um grupo perigoso, os franceses têm como estrela o atacante Capet. Os italianos, que sempre brigam pelas primeiras posições, estrearam contra a Tunísia com 25/16, 25/13 e 25/23. Os experientes Meoni e Papi são apontados como destaques do time que conquistou o título da Copa do Mundo do Japão em 1995 e foi bronze em 1999. Nesta terça-feira, à 1h35 de Brasília, o Brasil enfrenta a Venezuela, ainda em Nagano, na terceira rodada da competição (com SporTV). "Já enfrentamos a Venezuela inúmeras vezes e é uma adversária que impõe respeito. O time chega como franco-atirador e pode complicar a nossa vida", afirma Bernardinho.