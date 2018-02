Vôlei vence na estréia na Liga Mundial A seleção brasileira masculina de vôlei teve um bom começo na Liga Mundial, torneio em que o Brasil busca o tetracampeonato e o último antes dos Jogos Olímpicos de Atenas. Nesta sexta-feira, na cidade grega de Larissa, o time comandado por Bernardinho ganhou da Grécia por 3 sets a 0 (25/19, 25/22 e 25/22). No domingo, os dois voltam a se enfrentar, às 15 horas (horário de Brasília), com transmissão da SporTV. Conforme o previsto, Bernardinho iniciou a partida com Ricardinho, Anderson, Gustavo, Rodrigão, Dante, Giovane e o líbero Escadinha. O time sentiu a ausência de Nalbert, que se recupera de contusão, mas fez um bom jogo, aliado ao grande número de erros gregos. Os adversários, que também disputarão os Jogos Olímpicos, deram 33 pontos para os brasileiros. Perfeccionista, Bernardinho terá de corrigir seu grupo para o jogo de domingo, já que o Brasil cedeu 17 pontos em erros para a Grécia. Apesar disso, o técnico gostou da partida. "Foi uma vitória consistente. Tivemos um pouco de dificuldade com as bolas rápidas de ponta da Grécia. Desperdiçamos algumas chances, mas, de uma forma geral, cometemos poucos erros durante o jogo", afirmou. Os jogadores também gostaram do resultado do jogo. "Senti nosso time muito consciente. Mostramos a postura de uma equipe experiente. Não estávamos na expectativa da estréia na competição, mas sim na temporada. Soubemos jogar com tranqüilidade e calma nesse momento. Foi excelente", revelou o levantador brasileiro Ricardinho. "Sacamos muito bem e conseguimos anular as bolas rápidas de meio da Grécia. Com o nosso saque entrando, nosso bloqueio também conseguiu tocar mais na bola, facilitando bastante o trabalho da defesa. O grupo todo está feliz com essa estréia", disse Giovane, que virou o capitão da seleção na ausência de Nalbert. No grupo B da Liga Mundial, também nesta sexta-feira, a Bulgária perdeu em casa para a França por 3 a 2 (25/20, 17/25, 22/25, 29/27 e 13/15). E no C, a Itália passou pela China, com 3 a 0 (25/17, 25/22 e 25/22).