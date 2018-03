Vôlei volta a treinar amanhã no Rio A seleção brasileira campeã da Liga Mundial volta aos treinos amanhã, no Rio, visando a disputa do Pan-Americano de São Domingos. O grupo, que iria se apresentar hoje mas que ganhou o dia de folga, contará com Gustavo Endres, Renato Felizardo e Roberto Minuzzi. Os três jogadores não disputaram as finais da Liga em Madrid.