Vôlei: Wizard/Campinas busca 3ª vitória A Wizard/Campinas busca nesta quinta-feira sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Paulista Masculino de Vôlei. A equipe campineira terá pela frente o Unisul/Barueri, às 20h30, no ginásio José Corrêa, em Barueri. Comandada pelo técnico Romeu Beltramelli Filho, a Wizard é a caçula da competição e vem de duas boas vitórias. Na estréia passou pelo Adep/Mogi por 3 a 0 e na última terça-feira também não encontrou dificuldades para derrotar o Lupo/Náutico/Araraquara, mesmo jogando fora de casa, também por 3 a 0. Este bom início de competição vem motivando não só os jogadores e comissão técnica como também contagiando os torcedores campineiros. Na estréia, no último sábado, aproximadamente 1,5 mil torcedores vibraram nas arquibancadas do ginásio do Taquaral, em Campinas. No final de semana, a Wizard/Campinas fará seu segundo jogo em casa, contra o Ulbra/Ferraz/São Paulo, às 17h, mais uma vez no ginásio do Taquaral. BANESPA - O Banespa/MasterCard/São Bernardo se manteve invicto no campeonato. Na noite desta terça-feira, o atual campeã do torneio derrotou o Tamoyo/São Caetano, no Ginásio Cidade de São Bernardo, por três sets a um (19 a 25, 26 a 24, 25 a 20 e 25 a 16), em 94 minutos. Na próxima rodada, sábado, a equipe enfrenta o Unisul/Nexxera/Barueri.