Vôlei: Zé Roberto não sabe se continua O técnico José Roberto, abatido com a campanha da Seleção Feminina de Vôlei na Olimpíada de Atenas, nem sabe se ficará no cargo. "Acho que temos de dar um tempo. Vamos descansar um pouco agora, mais para frente a gente vê. Tenho de pensar muito, assim como a CBV tem de fazer suas considerações. Não conversamos absolutamente nada sobre Seleção Brasileira. O momento é de dar um tempinho, pensar muito e depois tomar uma decisão. Apresento-me ao Finasa dia 13 de setembro", diz Zé Roberto. Sobre a renovação, ele afirma que não está preocupado: "Não tem comprometimento nenhum. O vôlei feminino continua, tem jogadoras importantes que devem aparecer no próximo ciclo olímpico. Está tudo normal." Entretanto, ele admite que um fator preocupante para o próximo ciclo olímpico são as levantadoras. "Esse é um problema mundial, e é provocado pela mudança do sistema de jogo. Hoje, no mundo inteiro, só Cuba joga 4 e 2 (esquema tático com quatro atacantes e duas levantadoras) e aqui a gente vê que as equipes de base investem no 5 e 1 (cinco atacantes e uma levantadora). Se não tivermos uma determinação que venha de cima para que se mude e se jogue 4 e 2 até uma determinada faixa etária, sempre vamos ter essa carência de levantadoras no mercado. A levantadora sempre foi uma jogadora fundamental, ela tem de ter cuidados especiais, treinamentos especiais. A formação dela é mais longa, mais difícil de atingir, porque requer anos e anos de treinamento e de jogos." Mari, que foi sobrecarregada na final, também se mantém otimista. "Creio que com as jogadoras que ficaram e com as que devem aparecer nos próximos anos, a gente vai dar conta do mesmo jeito. Sempre tivemos boas jogadoras, não é agora que isso vai parar", diz.