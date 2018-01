Volta Ciclística de São Paulo começa neste domingo Com 132 atletas de 18 equipes diferentes - inclusive, com participantes internacionais -, começa neste domingo a Volta Ciclística do Estado de São Paulo. Serão oito dias de prova, percorrendo 11 cidades do interior paulista, além da capital, num percurso de 1.253,26 quilômetros. A Volta de São Paulo ganha importância nesta quarta edição de sua história, pois deverá definir a seleção brasileira de estrada para a disputa dos Jogos Pan-Americanos do Rio, em julho. Além disso, a competição conta pontos para o ranking da União Ciclística Internacional (UCI) - atletas da Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai e Venezuela também irão participar. A largada será na manhã deste domingo, a partir das 9h30, com transmissão ao vivo da Globo. Na primeira etapa, os ciclistas vão cumprir um percurso de 21,46 quilômetros no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, antes da prova da Stock Car. Depois, ainda no mesmo dia, seguem para São José dos Campos. E a chegada será no próximo domingo, novamente na capital, após a volta pelo interior. ?A Volta de São Paulo é uma competição exigente e uma atuação convincente pode garantir a convocação do atleta para a disputa dos Jogos pan-americanos. Existe um grupo pré-selecionado, mas um bom desempenho agora pode ter um peso decisivo?, admitiu o técnico Mauro Ribeiro, da seleção brasileira de ciclismo. A lista de convocados do Pan para as provas de ciclismo de estrada deverá ser anunciada no início de maio. Por enquanto, o paranaense Luciano Pagliarini, que compete e vive na Espanha, é o único com vaga garantida. Na Volta de São Paulo, o título da primeira edição, em 2004, ficou com cearense Antônio Nascimento. Depois, no ano seguinte, o título foi do argentino Jorge Giacinti. E em 2006, o campeão foi outro brasileiro: Alex Diniz. Antônio Nascimento e Alex Diniz, inclusive, estão inscritos na prova deste ano, em busca do bicampeonato. Outros fortes candidatos ao título são Márcio May, Pedro Nicácio e Nilceu Aparecido dos Santos.