Volta da França: acidente marca etapa A 16ª etapa da Volta da França foi marcada por uma batida envolvendo dez ciclistas. Quatro deles - Marc Wauters, Jens Heppner, Oscar Pozzi e Sven Montgomery - foram hospitalizados. O caso mais grave foi o do suíço Montgomery, que sofreu fratura no crânio e teve de ser removido para Limoges. O vencedor do trecho de 227,5 quilômetros entre Castel Sarracin e Sarran foi o alemão Jensen Voigt. A liderança é do norte-americano Lance Armstrong.