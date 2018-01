Volta da França: Armstrong segue líder Dono de 6 títulos, o norte-americano Lance Armstrong manteve nesta quarta-feira a liderança da Volta da França, a principal prova do ciclismo mundial. Ele chegou 45º lugar na 5ª etapa, que teve 183 quilômetros entre as cidades de Chambord e Montargis e teve a vitória do australiano Robbie McEwen. Nesta quinta-feira, a 6ª etapa da Volta da França terá 199 quilômetros, entre as cidades de Troyes e Nancy.