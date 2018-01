Volta da França: belga vence 2ª etapa O ciclista belga Marc Wauters venceu nesta segunda-feira a segunda etapa da Volta da França, entre Calais, na França, e Anvers, na Bélgica. Wauters, que assumiu a liderança da prova, completou o percurso de 220,5 quilômetros em 4h35min47. O segundo colocado foi o francês Arnaud Pretot, com o mesmo tempo. O segundo colocado na classificação geral da mais tradicional prova de ciclismo do mundo é o australiano, quinto colocado na etapa. A terceira etapa, totalmente em território belga, acontecerá nesta terça-feira, com 198,5 quilômetros entre Amvers e Seraing.