Volta da França de ciclismo terá abertura na Inglaterra Os organizadores da Volta da França de ciclismo, a competição mais famosa da categoria, anunciaram nesta quinta-feira o calendário da edição 2007 do evento. O grande destaque será a abertura, que pela primeira vez acontecerá em Londres, no dia 07 de julho. Além da abertura, a competição será composta por 20 etapas, num total de 3.547 km. A chegada está prevista para o dia 29 de julho, em Paris, onde será conhecido o vencedor da camisa amarela, que é dada ao melhor ciclista na classificação geral por tempos. O líder por pontos recebe a camisa verde. Com relação ao número de equipes, os organizadores ainda não definiram quantos competidores participarão da competição, uma vez que a edição desta temporada ficou marcada por escândalos de dopagem - o vencedor da Volta, o norte-americano Floyd Landis, foi pego pelo uso de testosterona. Por sinal, ficou confirmado nesta quinta que o espanhol Oscar Pereiro, segundo colocado na Volta, será declarado campeão caso Landis não consiga provar a sua inocência nos recursos. Calendário 2007 da Volta da França: 07/07 - Prólogo - Londres/ING (8km) 08/07 - entre Londres/ING e Canterbury/ING (203 km) 09/07 - entre Dunkerque/FRA e Gante/BEL (167 km) 10/07 - entre Waregem/BEL e Compiegne/FRA (236 km) 11/07 - entre Villers-Cotterets/FRA e Joigny/FRA (190 km) 12/07 - entre Chablis/FRA e Autun/FRA (184 km) 13/07 - entre Semur Auxois/FRA e Bourg Bresse/FRA (200 km) 14/07 - entre Bourg Bresse/FRA e Le-Grand-Bornand/FRA (197 km) 15/07 - entre Le-Grand-Bornand/FRA e Tignes/FRA (165 km) 16/07 - descanso em Tignes 17/07 - entre Val-d´Isere/FRA e Briancon/FRA (161 km) 18/07 - entre Tallard/FRA e Marselha/FRA (229 km) 19/07 - entre Marselha/FRA e Montpellier/FRA (180 km) 20/07 - entre Montpellier/FRA e Castres/FRA (179 km) 21/07 - Albi/FRA (54 km) 22/07 - entre Mazamet/FRA e Plateau-de-Beille/FRA (197 km) 23/07 - entre Foix/FRA e Loudenvielle/FRA (196 km) 24/07 - descanso em Pau/FRA 25/07 - entre Orthez/FRA e Gourette-Aubisque/FRA (218 km) 26/07 - entre Pau/FRA e Castelsarrasin/FRA (188 km) 27/07 - entre Cahors/FRA e Angulema/FRA (210 km) 28/07 - entre Cognac/FRA e Angulema/FRA (55 km) 29/07 - entre Marcoussis/FRA e Paris/FRA (130 km)