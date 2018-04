Volta da França define trajeto de 2016 com largada 'em casa'

A largada da Volta da França vai retornar para "casa" em 2016. Depois de ser sediada na Inglaterra, neste ano, e na Holanda, em 2015, a tradicional prova de ciclismo terá seu início em pontos turísticos famosos da França daqui a dois anos.

A largada será realizada em Mont-Saint-Michel, no departamento da Mancha. A corrida terá início diante da abadia de mesmo nome, no dia 2 de julho. O trecho de 188 quilômetros vai desembocar em outra local famoso do litoral francês: as praias da Normandia.

A segunda etapa vai começar em Utah Beach, em Sainte-Marie-du-Mont, lugar de importância histórica por ser um dos pontos em que desembarcaram as tropas aliadas no Dia D da Segunda Guerra Mundial, 6 de junho de 1944. O desembarque foi o ponto de partida para a libertação da França do domínio nazista.

"O Mont-Saint-Michel vai aumentar majestosamente o primeiro trecho da corrida para os ciclistas", afirmou o diretor da Volta da França, Christian Prudhomme.

Em 2015, a largada será em Utrecht, na Holanda, como forma de ampliar a competição e valorizar ciclistas e fãs dos países vizinhos à França. Neste ano, o começo da prova aconteceu na Inglaterra como marco do 100.° aniversário do início da Primeira Guerra Mundial. França e Inglaterra foram aliados no conflito.