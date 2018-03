Volta da França tem novo líder O ciclista norte-americano Lance Armstrong (U.S. Postal) venceu nesta quinta-feira a 11ª etapa da Volta da França - disputada na região montanhosa dos Pirineus, entre as cidade de Pau e La Mongie. O espanhol Joseba Beloki (Once) foi o segundo colocado e seu compatriota Roberto Heras (U.S. Postal) chegou em terceiro. Com a vitória desta quinta-feira, Armstrong assumiu a liderança geral da prova, que até ontem estava em poder do espanhol Igor González Galdeano.