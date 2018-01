Volta da França tem novo líder, o espanhol Oscar Pereiro O espanhol Oscar Pereiro assumiu neste sábado a liderança da Volta da França, ao terminar a 13.ª etapa na segunda posição, com o mesmo tempo do vencedor, o alemão Jens Voigt - os dois levaram 5h24min36s para cumprir os 230 quilômetros entre as cidades francesas de Béziers e Montelimar. A escapada do pelotão dos líderes começou cedo: já no 20.º quilômetro um grupo se destacou, liderado pelo francês Sylvain Chavanel e pelo italiano Manuel Quinziato, que terminaram na terceira e na quarta posições. Apenas nos últimos quilômetros Voigt e Pereiro conseguiram se recuperar. O norte-americano Floyd Landis, que liderava a competição desde quinta-feira, teve problemas e só cruzou a linha de chegada no meio do segundo pelotão, na 29.ª posição, a quase meia hora do novo líder. "É um dos dias mais felizes da minha carreira", disse Pereiro, que dedicou a vitória a seu filho de oito meses. "A emoção é inacreditável", concluiu. Os cinco primeiros colocados da 12ª etapa: 1.º Jens Voigt/ALE - 5h24min36s 2.º Oscar Pereiro/ESP - mesmo tempo 3.º Sylvain Chavanel/FRA - a 40s 4.º Manuel Quinziato/ITA - a 40s 5.º Andriy Grivko/UCR - a 6min24 Classificação geral dos tempos após a 12ª etapa: 1.º Oscar Pereiro/ESP - 59h50min34s 2.º Floyd Landis/EUA - 1min29s 3.º Cyril Dessel/FRA - 1min37s 4.º Denis Menchov/RUS - a 2min30s 5.º Cadel Evans/AUS - a 2min46s 6.º Carlos Sastre/ESP - a 3min21s 7.º Andreas Kloden/ALE - a 3min28s 8.º Michael Rogers/AUS - a 4min51s 9.º Juan Miguel Mercado/ESP - a 5min02s 10.º Christophe Moreau/FRA - a 5min13s Classificação geral por pontos: 1.º Robbie McEwen/AUS - 252 pontos 2.º Tom Boonen/BEL - 222 3.º Oscar Freire/ESP - 207 4.º Daniele Bennati/ITA - 192 5.º Erik Zabel/ALE - 172 6.º Thor Hushovd/NOR - 159 7.º Luca Paolini/ITA - 148 8.º Bernhard Eisel/AUT - 146 9.º Francisco José Ventoso/ESP - 120 10.º David Kopp/ALE - 111 Classificação geral em montanha: 1.º David de la Fuente/ESP - 80 pontos 2.º Cyril Dessel/FRA - 62 3.º Fabian Wegmann/ALE - 61 4.º Michael Rasmussen/DIN - 61 5.º Juan Miguel Mercado/ESP - 45 6.º Michael Booerd/HOL - 41 7.º Inigo Landaluze/ESP - 38 8.º Juan Antonio Flecha/ESP - 36 9.º Floyd Landis/EUA - 35 10.º Christophe Rinero/FRA - 35 Classificação geral por equipes (soma dos três melhores tempos dos competidores em cada etapa disputada) 1.º CSC - 179h23min50s 2.º Caisse d´Epargne/Baleares - a 15min53s 3.º T-Mobile - a 22min05s 4.º Gerolsteiner - a 22min51s 5.º AG2R - a 27min05s 6.º Rabobank - a 27min26s 7.º Saunier Duval - a 38min08s 8.º Cofidis - a 41min42s 9.º Lampre - a 43min04s 10.º Discovery Channel - a 44min45s