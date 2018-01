Volta da França veta ciclistas ligados a doping na Espanha Qualquer ciclista que esteve envolvido com a grande investigação de doping sanguíneo realizada na Espanha (conhecida como Operação Puerto), no ano passado, não será aceito para disputar a Volta da França, disse nesta sexta-feira o diretor da competição, Christian Prudhome. "O ciclismo não pode permitir que atletas envolvidos neste caso entrem na Volta se eles não estão isentos de suspeita", disse Prudhome ao jornal esportivo francês L´Equipe. O diretor do Tour disse esperar que as equipes envolvidas atendam a seu pedido coletivamente. "Comecei a debater o assunto com vários chefes de equipe e vou me encontrar com eles na semana que vem antes da prova Fleche Wallono", disse. "Estamos de volta no ponto onde estávamos no ano passado com uma diferença, pois agora sabemos que é possível estabelecer a verdade", acrescentou Prudhome, referindo-se às análises de DNA que confirmaram no início deste mês que alguns pacotes de sangue encontrados durante a Operação Puerto eram do ciclista alemão Jan Ullrich. O campeão da Volta em 1997 foi retirado da prova no ano passado por sua equipe T-Mobile, na véspera da primeira etapa após ter seu nome envolvido no escândalo na Espanha. O ciclista anunciou sua aposentadoria pouco depois, mas outros 50 competidores também estavam envolvidos com a operação, e muitos deles, incluindo o líder da equipe Discovery, Ivan Basso, continuam competindo. Tanto Ullrich como Basso sempre alegarem ser inocentes. A investigação na Espanha levou à apreensão de esteróides anabólicos, equipamentos de laboratório usados para injeção de drogas e mais de 200 sacolas de sangue congelado. O juiz à frente da investigação deu o caso como encerrado, após concluir que nenhum crime foi cometido segundo as leis da Espanha. Em 2006, o campeão da Volta da França, o norte-americano Floyd Landis, foi pego no doping pelo uso de testosterona.