Volta da França: Vinokourov vence etapa O ciclista do Casaquistão, Alexandre Vinokourov (T-Mobile) ganhou a 11ª etapa da Volta da França - disputada nesta quarta-feira entre os 173 km entre as cidades de Courchevel e Briançon. Num sprint final,Vinokourov superou o colombiano Santiago Botero (Phonak), com quem dividiu a ponta durante quase toda a etapa. A liderança da competição continua com o norte-americano Lance Armstrong (Discovery Channel).