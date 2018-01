Volta de SC termina neste sábado A última etapa da Volta Internacional de Santa Catarina será disputada neste sábado, no Centro de Eventos de Joinville, às 10h30, com transmissão pelo SporTV. O brasiliense Rodrigo Brito venceu nesta sexta-feira a 8ª etapa da Volta Internacional, entre as cidades de Pomerode e Joinville, mas o paranaense Evandro Portela lidera a classificação geral, 22 segundos a frente do catarinense Márcio May.