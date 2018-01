Volta do Rio inclui a Ponte Rio-Niterói A Ponte Rio-Niterói fará parte do último trecho do percurso da Volta do Rio de Ciclismo, desta quarta a domingo, com a participação de 110 atletas do Brasil, Itália, Estados Unidos, Argentina, Colômbia e Chile. A largada será às 12 horas, na Avenida Sernambetiba, no Rio, rumo a Angra dos Reis, numa etapa de 150,1 km. O pelotão passará por Angra, Teresópolis, Friburgo e São Pedro da Aldeia antes de retornar ao Rio. A prova soma pontos para o ranking da UCI (União Ciclística Internacional).