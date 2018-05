Voltando à vida Da autobiografia do grande cineasta espanhol Luis Buñuel ficou na minha memória uma passagem muito curiosa. Conjecturando sobre o que viria depois da morte, no caso de alguma coisa vir, Buñuel afirmou que suas pretensões no além túmulo limitavam-se a poder sair de sua tumba a cada dez anos, dirigir-se à banca de jornal mais próxima, ler as manchetes do que acontecia no mundo e voltar para sua última morada. Acho um pensamento e um desejo não desprovidos de encanto. Vou além. Alongaria os dez anos para, digamos, vinte e cinco. E não me limitaria à banca de jornais para saber o que acontecia no mundo. Daria um passeio rápido pelas redondezas, uns vinte minutos, para me inteirar não do que acontecia no mundo, mas do que acontecia ao meu lado.