Volvo: ABN Amro 1 dispara na liderança da sétima etapa A ABN Amro 1 disparou na liderança da sétima etapa da Volvo Ocean Race, depois de percorrer quase mil quilômetros nas últimas 24 horas e abrir cerca de 300 quilômetros de vantagem para o segundo colocado, o Ericsson. O Brasil 1 segue em terceiro, tentando se apoximar do barco sueco e mantendo sob controle a distância para o norte-americano Piratas do Caribe. O time holandês, que deve conquistar antecipadamente o título da regata de volta ao mundo, não se abalou com a morte do companheiro Hans Horrevoets, tripulante do ABN Amro 2 que caiu no mar e foi resgatado sem vida na manhã desta quinta-feira. O segundo barco holandês se mantém na quinta posição. Durante toda a quinta-feira, milhares de mensagens de apoio foram postadas no site oficial da equipe ABN Amro, e o capitão do barco principal, admitiu em seu diário de bordo que as emoções estavam à flor da pele. "Sinto-me mais pressionado que nunca para que todos os maridos, pais e namorados voltem a suas famílias, mas temos de seguir competindo porque Hans dedicou seus últimos dois anos a este trabalho e não podemos perdê-lo", afirmou. Um cargueiro alemão ia se aproximar do ABN Amro 2 para buscar o corpo do tripulante, mas as ondas de até cinco metros - as mesmas que jogaram Horrevoets ao mar - fizeram a equipe decidir prosseguir na prova. Os primeiros colocados devem chegar no domingo a Portsmouth, na Inglaterra, depois da largada no último dia 11, em Nova York. Confira a classificação parcial da sétima etapa: 1 - ABN Amro 1 (HOL) - 4.451 quilômetros percorridos 2 - Ericsson (SUE) - a 355 quilômetros 3 - Brasil 1 (BRA) - a 415 quilômetros 4 - Piratas do Caribe (EUA) - a 455 quilômetros 5 - ABN Amro 2 (HOL) - a 754 quilômetros 6 - Movistar (ESP) - a 826 quilômetros 7 - Brunel (AUS) - a 902 quilômetros