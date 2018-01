Volvo: barco holandês ganha a 2ª etapa O barco holandês ABN Amro 1, que tem o neozelandês Mike Sanderson como comandante, venceu, neste sábado, a segunda etapa da Volvo Ocean Race - a maior regata de volta ao mundo -, disputada entre a Cidade do Cabo (África do Sul) e Melbourne (Austrália). A linha de chegada na cidade australiana foi atravessa pouco depois das 20h locais (7h no horário de Brasília). Para completar a etapa, o ABN Amro 1 gastou 18 dias, 22 horas, 8 minutos e 40 segundos para percorrer os mais de 11 mil quilômetros pelos Mares do Sul. Como venceu a etapa inicial da competição, entre Vigo (Espanha) e Cidade do Cabo, o barco holandês está disparado na liderança geral. O Brasil 1, que teve dois problemas na segunda etapa (o primeiro no convés e o segundo com o mastro), já desistiu de completar o percurso e usará combustível para chegar até Fremantle, já na Austrália, para depois ser levado até Melbourne.