Volvo: Brasil 1 cruza Fernando de Noronha em quinto O Brasil 1 cruzou em quinto lugar o portão de pontuação de Fernando de Noronha, parcial da quinta etapa da Volvo Ocean Race, que começou há uma semana no Rio de Janeiro e vai até Baltimore, nos Estados Unidos. A posição rendeu 1,5 ponto na classificação geral, que tem o barco brasileiro também na quinta posição. O vencedor da etapa foi o barco espanhol MoviStar, seguido de perto pelo holandês ABN Amro 1, que está disparado na frente da classificação geral e já lidera a etapa - passou os espanhóis horas depois, e seguia na frente quando foi divulgado o último boletim pela organização da prova, na manhã deste sábado. Após a passagem por Fernando de Noronha, a flotilha se juntou ainda mais. A diferença do Brasil 1, quinto, para o ABN Amro 1 era de apenas 37 milhas náuticas. O líder ainda estava a 3.370 milhas de Baltimore. A chegada deve acontecer daqui a dez dias. Confira a classificação geral da Volvo Ocean Race 1.º ABN Amro 1 (HOL), 55,5 pontos 2.º ABN Amro 2 (HOL), 37,5 3.º Movistar (ESP), 34,5 4.º Piratas do Caribe (EUA), 34 5.º Brasil 1 (BRA), 30 6.º Ericsson (SUE), 25,5